Margs recebe exposição com obras de Lenir de Miranda

A artista visual gaúcha Lenir de Miranda ocupa o espaço nobre do Margs (Praça da Alfândega, s/n°) a partir deste fim de semana. A exposição Lenir de Miranda - Pintura périplo traz cerca de 60 obras, concentra-se na etapa mais recente de suas quatro décadas de produção. A curadoria é de Icleia Cattani e Paula Ramos. A abertura é neste sábado, às 11h, e a visitação fica aberta até 8 de dezembro, de terça a domingo, das 10h às 19h, sempre com entrada franca.

Além da exposição, o projeto engloba o lançamento de um livro homônimo, dedicado à obra da artista e de autoria das curadoras. O evento está programado para o dia 30 de novembro, e deve ocorrer em paralelo ao seminário Pintura contemporânea em relações, que abordará a pintura e suas conexões com os campos da cultura.

As relações com os mitos e a literatura são uma constante na obra de Lenir de Miranda, em um deslocamento que atravessa diversos materiais e linguagens. Em sua série mais recente, Ninguém - Eu - Migrante, a artista dá continuidade a temas trabalhados desde a década de 1980, como o personagem Odisseu/Ulisses, aproximando-os de problemáticas mais contemporâneas, como a que envolve as migrações.