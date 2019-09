Maria Gadú celebra trajetória de 20 anos com show em Porto Alegre

Comemorando seus 20 anos de carreira, a cantora Maria Gadú estará revivendo as principais composições de sua trajetória neste sábado, às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A turnê Gadú 20 anos promete um reencontro emotivo entre artista e público, intercalando muita música, histórias e recordações. Ingressos estão à venda (a partir de R$ 40,00) no site Sympla, nas lojas Multisom e Verse e na bilheteria do local.

Fazendo shows desde a adolescência, Gadú foi alçada ao estrelato a partir do elogiado disco de estreia homônimo (2009), que vendeu mais de 250 mil cópias. Além de várias canções emblemáticas de sua trajetória na MPB, o show no Opinião terá espaço para algumas novidades, como o recente single Mundo líquido, que rompeu quatro anos de silêncio da artista. No palco, Maria estará acompanhada pela sua banda original: Fernando Caneca (guitarra), Gastão Villeroy (baixo), Maycon Ananias (teclado), Doga (percussão) e Cesinha (bateria).