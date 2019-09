The Bon Jovi acoustic experience é atração na Capital e em Caxias do Sul

Com apresentação amanhã, em Porto Alegre, no Teatro Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 20h, e sábado em Caxias do Sul, no Teatro Murialdo (Flôres da Cunha, 1.740), às 21h, The Bon Jovi acoustic experience é uma apresentação tributo para a banda norte-americana. Interpretado por Fábio HZ, o espetáculo tem um formato intimista, contando também com a presença do guitarrista Leandro Dalle. A entrada custa R$ 60,00.

O show é inspirado nas performances acústicas de Jon Bon Jovi e Richie Sambora, em que HZ - dono de um timbre de voz semelhante ao vocalista da banda, - inicia a apresentação contando a história da formação da banda e do lançamento do primeiro álbum. A sequência da apresentação passeia pela trajetória da banda, tocando versões de uma música de cada álbum, até o single do último.

Além de cantar versões acústicas de sucessos do grupo, os artistas apresentam igualmente algumas versões inéditas, com músicas de apresentações marcantes na história do astro.