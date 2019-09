Projeto Trem Húngaro se apresenta no Gravador Pub nesta noite

Além de trajetórias significativas na música gaúcha, outro ponto aproxima os músicos Bebeto Alves, Igor Conrad e Marcelo Corsetti: os três músicos, vindos do interior do Estado, já moraram em algum momento no caminho do lendário Trem Húngaro, que fazia o trajeto de Porto Alegre a Uruguaiana. Agora, o conjunto Trem Húngaro traz sua sonoridade ao Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) hoje, às 21h. Ingressos a R$ 30,00 podem ser adquiridos no site Sympla e na bilheteria da casa.

Bebeto Alves une sua inquietude artística ao guitarrista santarrosense Marcelo Corsetti desde 2004 no projeto BlackBagualNegoVéio. Vindo de Santa Maria, o ex-Cidadão Quem Igor Conrad (guitarra) completa o núcleo do Trem Húngaro. No show, o trio terá a companhia de Henrique Melo (baixo) e Luke Faro (bateria), tocando um repertório com clássicos da carreira de Bebeto, composições em conjunto e o que mais "der na telha" dos músicos.