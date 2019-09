Os palhaços de Tchékhov ocupam o palco do Teatro do Sesc

A montagem do Circo Girassol para Os palhaços de Tchékhov é atração de hoje e amanhã no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), dentro do Porto Alegre em Cena 2019. Criada e dirigida por Dilmar Messias, a peça homenageia o dramaturgo russo Anton Tchékhov. Parte do Prêmio Braskem em Cena, a encenação faz uso de uma atmosfera circense, englobando humor, drama e metalinguagem. Ambas as sessões são às 19h, e ingressos (de R$ 15,00 a R$ 30,00) podem ser adquiridos no site Uhuu, no Centro Municipal de Cultura - CMC (Erico Verissimo, 307), na bilheteria oficial do Shopping Total e, havendo disponibilidade, no local.

Em paralelo, o Teatro Renascença recebe Protocolo Elefante, espetáculo performático do Grupo Cena 11 (SC). A encenação coreográfica propõe uma metáfora sobre separação e exílio, a partir do afastamento e isolamento do elefante na iminência de sua própria morte. A peça está em cartaz hoje e amanhã, às 21h. Os ingressos custam R$ 80,00, com opções de meia-entrada, e podem ser adquiridos nos mesmos locais.

Abrindo as atividades do dia no festival internacional de artes cênicas, o saguão do CMC recebe o debate Violência: guerra, exclusão e diáspora, dentro do ciclo Reflexões em cena. Os debatedores serão Sergio Blanco, Flávio Ricardo Vassoler e Mirabal, com mediação de Thiago Pirajura. A entrada é franca.