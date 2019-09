Repensando o Brasil e o mundo

O 26º Porto Alegre em Cena começa hoje e segue até 23 de setembro, em diversos espaços cênicos da capital gaúcha. Neste ano, o evento pretende discutir sobre o Brasil, quem somos e o futuro da humanidade. Com mais temáticas e aprofundando relações entre a natureza e o humano, o viés será mais ligado aos âmbitos filosófico e antropológico. São 53 atividades no total, incluindo espetáculos teatrais e musicais, atividades formativas, debates, sessões malditas e lançamentos de livros. A seguir, alguns destaques da programação - mais informações em https://www.portoalegreemcena.com

Lançamentos literários - Centro Municipal de Cultura (18h)

Biografia de Paulo Flores é um dos lançamentos

12/9: Antonio Abujamra - Calendário de pedra, uma biografia, de Ida Vicenzia

13/9: Hamlet sincrético em busca de um teatro negro, com organização Jessé Oliveira e Vera Lopes

16/9: Povo da Rua - Teatrodegrupo 20 anos, com organização de Angelene Lazzareti e Marcos D Castilhos

19/9: Homens que caem (Editora Cobogó), de Marion Albert, com tradução de Renato Forin Jr

20/9: Paulo Flores - Um teatro com pedra nas veias, de Roger Lerina





Dakh Daughters Band - hoje, 21h - Theatro São Pedro

Espetáculo ucraniano aborda amor, liberdade e beleza

O Theatro São Pedro recebe, hoje, o espetáculo de abertura do evento: Dakh Daughters Band - Freak Cabaret, montagem ucraniana com interpretações, músicas e poesia no palco. Entre os temas abordados estão o amor, a liberdade e a beleza. Composto por sete mulheres que se desdobram tocando vários instrumentos em cena, além de performar e cantar em diferentes idiomas e dialetos, a banda ucraniana Dakh Daughters faz a plateia vibrar com sua sonoridade e plasticidade surpreendentes. Espetáculo terá recurso de audiodescrição. Ingressos de R$ 10,00 a R$ 60,00.





Braskem em Cena - espetáculos

A fome: 12 e 13/9, 20h - Teatro Bruno Kiefer

Ainda que seja noite: 17 e 18/9, 21h - Teatro Renascença

Arena Selvagem: 19 e 20/9, 20h - Teatro de Arena

Das amarras dela: 14 e 15/9, 21h - Teatro Renascença

Elas: 21 e 22/9, 19h - Sala Álvaro Moreyra

Macbeth e o Reino Sombrio: 20 e 21/9, 16h - Teatro do Sesc

Meierhold: 17 e 18/9, 19h - Sala Álvaro Moreyra

O feio: 15 e 16/9, 20h - Teatro CHC Santa Casa

Os palhaços de Tchékhov: 11 e 12/9, 19h - Teatro do Sesc

Ranhuras: 13 e 14/9, 19h - Sala Álvaro Moreyra





PI Panorâmica Insana 14 e 15/9, 20h - Teatro do Sesi

Cláudia Abreu e Leandra Leal são dirigidas por Bia Lessa

Em um impactante cenário composto por 11 mil peças de roupas com as quais os atores se vestem durante a ação, o espetáculo de Bia Lessa é um retrato irônico e realista do mundo em que vivemos. Com mais de 150 personagens interpretados por Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo, a peça deflagra uma realidade cruel, permeada, porém, por poesia, enquanto discute amplos temas, como civilização, indivíduo, sexualidade, política, violência, miséria, riqueza e desejo.

Margarida 20/9, 19h - Sala Álvaro Moreyra

Militante camponesa foi assassinada em 1983

A peça é uma tentativa poética de dar vida à memória de Margarida Maria Alves, militante camponesa assassinada em 1983 por interesses políticos de latifundiários. Após perceber-se herdeira de uma tradição, a performer paraibana Luz Bárbara reconstrói a trajetória de Margarida em uma experiência compartilhada com o público de retorno à casa e ao túmulo da militante.





Protocolo elefante 11 e 12/9, 21h - Teatro Renascença

Montagem catarinense utiliza metáfora sobre exílio

O espetáculo performático do Grupo Cena 11 propõe uma metáfora sobre separação e exílio a partir do afastamento e do isolamento do elefante na iminência de sua própria morte. Com o acionamento do sentimento de vazio produzido pelo afastamento das familiaridades contidas no antigo ambiente e a assimetria de identidades do novo contexto como fio condutor, o espetáculo reflete sobre definições de identidade e pertencimento, levantando paradoxos entre esquecimento e novos futuros.

Ingressos

De R$ 10,00 a R$ 80,00, conforme o espetáculo selecionado e o teatro. Venda on-line pelo site uhuu.com ou na bilheteria física, localizada no Shopping Total.