Post Malone lança álbum com parcerias de Ozzy Osbourne, Travis Scott e Halsey

O rapper Post Malone, 24 anos, lançou nesta sexta-feira (6) seu novo álbum, "Hollywood's Bleeding", que traz uma série de parcerias com cantores famosos dentre as suas 17 faixas.

Na música "Take What You Want", por exemplo, o cantor se junta às vozes do rockeiro Ozzy Osbourne (ex-vocalista da banda Black Sabbath) e do rapper do momento, Travis Scott, namorado de Kylie Jenner.

Outras parcerias que podem ser escutadas no disco são com SZA, em "Staring at the Sun", e Halsey, na faixa "Die For Me". O álbum ainda conta com Kanye West como compositor na faixa "Internet", e traz sucessos já tocados nas rádios, como "Sunflower", do filme "Homem-Aranha: No Aranhaverso".

Post Malone é um dos rappers mais populares da atualidade por sua mistura de trap (subgênero do rap) com pop melódico. O cantor esteve no Brasil em abril para um show no festival Lollapalooza São Paulo. Na ocasião, ele chegou a convidar o funkeiro brasileiro Kevin O Chris para cantar em cima do palco.