Performance Chá de memórias ocorre hoje com entrada franca

Performance dos bailarinos Lucca Adams Pilla e Calixto Bento, Chá de memórias: o presente andante do corpo é apresentado na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), às 18h30min. A entrada é gratuita.

Integrante do projeto A casa dança, o espetáculo aborda temas como o real e o imaginário. Assim, a apresentação transforma o lá e o depois para serem sentidos aqui e agora, no qual a dança serve como um processo entre reconhecer formas de habitar, reverberar e relacionar o corpo tanto com o presente quanto com sua história e trajetória. A sensibilidade também é o guia da performance, servindo para que o corpo transite entre o que deve o que pode estar aqui.

Criador do Chá de memórias, Pilla é bailarino e pesquisador há 19 anos na Danças Tradicionais Gaúchas no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente diretor da Casa Duncan - arte & cultura, em Santa Maria, ele desenvolve uma pesquisa artística que transita entre a presença cênica, a fisicalidade da ação e a Técnica Alexander, estando sob a orientação de Heloisa Gravina.