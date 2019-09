Banda Mundo Livre se apresenta hoje no Ocidente

Uma das bandas com maior número de participações na Segunda Maluca do Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), a Mundo Livre S/A estará de volta ao espaço hoje, às 22h, para o show de lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, A dança dos não famosos. Os ingressos custam R$ 50,00 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível) ou R$ 60,00 (inteira, com opção de meia-entrada), e estão à venda na Back in Black do Shopping Total, na Sirius (República, 304) e na bilheteria do local.

Lançado depois de um hiato de sete anos, A dança dos não famosos tem 12 faixas e vem recheado de mensagens políticas, em um espírito de "rock de combate" que sintoniza a Mundo Livre S/A com o momento vivido pelo Brasil.

A formação da banda recifense, liderada por Fred Zero Quatro (voz, cavaquinho, violão e guitarra) conta também com as presenças de P3dro Diniz (baixo), Léo D. (teclado e efeitos) Xef Tony (bateria) e Pedro Santana (percussão).