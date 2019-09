Espaço 373 recebe o New Trio nesta sexta-feira

O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe o pianista Luis Henrique New nesta sexta-feira, às 21h30min, no show Coletânea samba jazz e afins. No repertório, o New Trio traz composições autorais e clássicos de artistas como Tom Jobim, Baden Powell, João Bosco, Chick Korea e Azimuth. Os ingressos antecipados estão à venda no site Eventbrite a R$ 30,00; na hora, o valor é R$ 40,00, com meia entrada para estudantes e classe artística.

Acompanhado de Everson Vargas (baixo) e Ricardo Arenhaldt (bateria), o pianista desenvolve uma sonoridade que aproxima a linguagem musical brasileira do jazz norte-americano e latino, sem deixar de fora a bossa nova. New já acompanhou artistas como Jamelão, Martinha, Valdirene e Carmem Silva, além de excursionar por países como Estados Unidos e Japão. Com a Banda Venerável Lama, ganhou o prêmio Açorianos de Música como melhor tecladista (2000) e, como pianista do grupo Delicatessen, recebeu o Prêmio TIM como Melhor Disco em Língua Estrangeira (2007).