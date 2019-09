Peça 'Minha vida em Marte' tem sessões no Estado neste fim de semana

Mônica Martelli está no Rio Grande do Sul, neste fim de semana, cumprindo agenda com a peça Minha vida em Marte. A comédia terá sessões no Teatro do Bourbon Country (sexta-feira, às 19h30min e às 21h30min) e no Teatro Feevale (sábado, às 21h). Os ingressos variam entre R$ 60,00 e R$ 150,00, conforme o teatro, e estão à venda no site www.uhuu.com.