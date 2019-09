Império da lã é atração no Vila Flores nesta sexta-feira

A sexta edição do Pátio Sonoro, na Vila Flores (São Carlos, 753), terá nesta sexta-feira show do grupo Império da Lã. O "juntêdo" estará lançando seu terceiro álbum, Tôco maravilhoso, que será executado na íntegra. A MC, DJ e poeta Bartira Marques também vai se apresentar no evento, que começa às 18h e terá contribuição consciente, no momento do espetáculo, com valor inicial de R$ 10,00.