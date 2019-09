It: capítulo dois estreia nos cinemas do Brasil

Dando sequência ao sucesso It: a coisa, de 2017, chega a continuação It: capítulo dois, ambientada 27 anos depois do primeiro longa. A direção segue com Andy Muschietti, agora com a adição ao elenco de James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean interpretando as versões adultas do Clube dos Otários.

Pennywise volta a aterrorizar a cidade de Derry, quase três décadas depois. Há muito tempo, os Otários seguiram caminhos distintos. No entanto, as crianças estão desaparecendo novamente. Com isso, Mike (Mustafa), o único do grupo a permanecer em sua cidade natal, chama os demais de volta, mesmo traumatizados pelas experiências do passado.