Gravura Galeria abre mostra coletiva Olhares diversos

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) abre hoje, às 18h30min, a exposição coletiva Olhares diversos, com entrada gratuita. Cada artista apresentará pelo menos duas obras, sendo eles Andréa Graiz, Caco Zanchi, Christiano Cardoso, Cylene Dallegrave, Flávia Dalla Santa, Iara Tonidandel, Laércio de Menezes e Lisa Roos.

Apresentando peças de sua série Humanoides, o fotógrafo Laércio de Menezes conta com a imaginação e a arte juntas, em fotos tiradas de diferentes perspectivas de outras obras, objetos e lugares. Nos registros, ele buscou estudar as diversas nuances e composições, com imagens que não são de humanos, mas que recordam figuras místicas de características semelhantes. Outra presença será de Cylene Dallegrave, exibindo sua coleção de arte impressa com duas imagens, uma de Porto Alegre e outra da serra gaúcha. Tendo mais de duas décadas de dedicados à gravura, pintura, desenho e fotografia, as fotos fazem parte de sua série trabalhada digitalmente em dimensões variadas, intituladas de infogravuras.

A visitação à Feira de Arte foi prorrogada e permanecerá na galeria até o dia 5 de outubro, na Sala Negra.