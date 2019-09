Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul faz concerto gratuito na Sogipa

Celebrando 10 anos de funcionamento do projeto que proporciona inclusão social a crianças e adolescentes através da música, os mais de 100 alunos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) subirão ao palco do salão principal da Sogipa (Barão de Cotegipe, 415) nesta terça-feira (3), a partir das 20h. A apresentação tem entrada franca, mediante retirada de ingressos na secretaria do Clube e no Café do Porto (Padre Chagas, 293).