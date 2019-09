Janna Levin participa do Fronteiras do Pensamento

Figura de destaque na popularização da ciência, a física teórica e astrônoma Janna Levin é a conferencista desta segunda-feira (1º) no ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento. O evento começa às 19h45min, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Os passaportes para a temporada 2019, que tem como tema central Sentidos da vida, estão esgotados.

Pesquisadora e escritora, Janna é autora do livro A música do universo, que conta a história da obsessão de três cientistas e físicos, que trabalharam durante 50 anos para detectar as chamadas ondas gravitacionais. O trabalho desses cientistas acabou recebendo o Prêmio Nobel de Física em 2017. Atual diretora de ciências do centro cultural Pioneer Works, a cientista aborda em suas pesquisas o início do cosmos, buscando evidências de sua finitude. Além de falar sobre seus temas de estudo, a conferência de Janna Levin também deve tratar do lugar da ciência em nosso mundo e da obstinação pela verdade.

O ciclo Fronteiras do Pensamento ainda terá, até o fim deste ano, as presenças do cineasta Werner Herzog, do psicanalista e escritor italiano Contardo Calligaris e do filósofo francês Luc Ferry.