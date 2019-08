Domingo Juvenil recebe a Orquestra da Ulbra

A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta obras de Piazolla, Bach e Mozart nesta sexta-feira, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). O concerto, parte da série Domingo Clássico Juvenil, terá regência de Tiago Flores e a participação de dois solistas: o gaúcho Thiago Colombo, ao violão, e o argentino Martín Sued, no bandoneón. A entrada é franca, com incentivo à doação de alimentos.