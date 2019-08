Inimigos na Casa de Bonecas retorna para duas sessões

Nesta sexta-feira e no sábado, às 19h, acontecem duas apresentações da peça Inimigos na Casa de Bonecas no Teatro Glênio Peres.

Com direção de Camila Bauer, o espetáculo é inspirado nas obras Uma casa de bonecas e O inimigo do povo, de Henrik Ibsen, com dramaturgia de Marco Catalão, Pedro Bertoldi e Camila Bauer. Mais colaboração do elenco.

Os textos do dramaturgo norueguês servem como ponto de partida para a construção de um espetáculo com ênfase em questões de gênero, corrupção e onipresença das mídias. A entrada é franca.