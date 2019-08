Instituto Goethe recebe concerto de Vladimir Soares

O flautista Vladimir Soares se apresenta hoje no Teatro do Instituto Goethe (24 de Outubro, 112). O espetáculo integra a programação Quintas Musicais, com entrada a R$ 40,00. O concerto também marca o lançamento do primeiro álbum solo Anna Bon di Venezia, que foi gravado em Londres. O programa será executado por Soares, na flauta doce, e Fernando Rauber, na espineta, contando com sonatas de Antonio Vivaldi e Dario Castello.