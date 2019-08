Inscrições abertas para o Festival da canção francesa

As inscrições para o Festival da Canção Aliança Francesa 2019 podem ser realizadas até 31 de agosto. Uma das novidades dessa 12ª edição é a adoção de um novo nome para o evento, agora denominado Festival da Canção Aliança Francesa.

Os candidatos poderão escolher qualquer título da música francesa, incluindo repertório francófono. O regulamento e a ficha de inscrição online estão disponíveis no site www.festivaldacancaoaf.com.br. A etapa regional de Porto Alegre acontecerá com show no Salão de Atos da Ufrgs no dia 18 de outubro de 2019.

A premiação para o primeiro lugar é uma viagem a Paris, um ano de francês na Aliança Francesa Porto Alegre e quatro horas de gravação da canção vencedora no Estúdio Audio Porto.