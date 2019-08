Instrumental moderno

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O espetáculo Janelas abertas será apresentado hoje, às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968). O trabalho mais recente do Rodrigo Nassif Trio, uma das principais referências da música instrumental brasileira contemporânea, conta com entrada gratuita.

O show é pensado como um apanhado dos sete discos lançados por Nassif em sua carreira como compositor. Ele estará acompanhado por Samuel Basso, no contrabaixo, e pela bateria e teclados de Leandro Schirmer, que remetem a um ambiente cinematográfico.

Vencedor de diversos prêmios, tais como o Açorianos de melhor intérprete instrumental, Nassif já fez apresentações elogiadas pela Europa, como Inglaterra e França, além dos Estados Unidos.