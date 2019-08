Grupo Alma Lusitana lança disco com show hoje na Capital

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O primeiro disco da Alma Lusitana, grupo de fado e música portuguesa, terá show de lançamento hoje, no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665). A apresentação começa às 20h, com ingressos à venda por R$ 60,00.

A ideia para o álbum surgiu a partir de pedidos do público que acompanha o grupo. Para o espetáculo, músicas como Coimbra e Nem às paredes confesso, ambas conhecidas na voz da fadista portuguesa Amalia Rodrigues, além de Chuva, popularizada por Mariza, fazem parte do repertório.

Com mais de 100 apresentações realizadas nos últimos três anos, o Alma Lusitana é formado pela cantora Júlia Machado e pelos músicos Jéferson Luz, na guitarra portuguesa, Pedro Rodrigues, no violão, e Maurício Montardo, no teclado.