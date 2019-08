Dudu Sperb e Toneco da Costa cantam Chico Buarque

Um dos compositores mais amados da música brasileira, Chico Buarque receberá uma homenagem musical no Cirkula Editora, Livraria & Café (Osvaldo Aranha, 522) amanhã, às 19h. Dudu Sperb e Toneco da Costa vão interpretar canções emblemáticas da obra do artista. A entrada é gratuita, com contribuição espontânea dos presentes.