Autora Patrícia Portela autografa livro e ministra curso

A escritora Patrícia Portela coordena o curso Work-choque Literário, na Livraria Baleia (Cel. Fernando Machado, 85), hoje e amanhã, às 14h, com inscrições disponíveis em bit.ly/work-choquePOA, no valor de R$ 210,00. A portuguesa também lança Dias úteis às 19h de amanhã, novamente na Baleia, contando com bate-papo entre ela e o escritor Reginaldo Pujol Filho.

O curso é dividido em partes, sendo a primeira delas as Associações, que são exercícios de escrita automática picassiana, almadense e demais. A oficina dá andamento com os Boomerangs e antropofagias, uma preparação e apresentação pública de cada um dos esboços literários. Já com o processo de Regressos e cadáveres exquisit, se trata de uma reescrita dos objetos literários com novos elementos, em um ambiente de improvisação e de colaboração com feedback literário, sendo finalizado com a apresentação do resultado final com os devidos aplausos de todos os que se quiserem juntar no final da sessão.

Com seu novo livro Dias úteis, publicação que é considerada pelas revistas Sábado e Visão como uma das melhores recentes de Portugal, são sete contos curtos, que terminam por formar uma novela do cotidiano.