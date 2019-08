Criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa é homenageado na Serra

Completando 56 anos de existência, Mônica nunca será uma senhorinha acomodada. A dentuça dona do coelho Sansão é pop e universal, fazendo sucesso por todo o planeta, depois de todo esse tempo. Seu criador, o desenhista Mauricio de Sousa, recebeu ontem o Troféu Cidade de Gramado e anunciou várias novidades sobre a sua filha e grupo de amigos. “Com certeza, ajudamos na alfabetização de muitos brasileiros. Essa é a minha medalha do coração”, comemorou o artista.

O homenageado do 47º Festival de Cinema de Gramado declarou: “Sempre estou no auge da minha carreira, no auge dos meus 83 para 84 anos e ainda tem chão para frente”. Entre os novos projetos, o pai de 400 personagens confirmou a sequência em tela grande de Turma da Mônica – Laços (que já fez mais de 2 milhões de espectadores), sendo que a Turma da Mônica Jovem em live-action também está em produção e a sua versão animada estreia no Cartoon Network em novembro. Também já tem trabalhos fechados com a HBO (o protagonista é um astronauta) e a Amazon, com personagens diferentes da Turma da Mônica, sempre com visão na distribuição mundial.

As graphic novels para o público adulto são outros títulos que terão adaptações ao cinema: “Graphic MSP é talvez a nossa produção mais gloriosa, pelo ineditismo. Queria chegar ao leitor adulto jovem, cansado dos gibis. Trouxe artistas de fora do estúdio, com bom trabalho gráfico, para fazer roteiro e desenhos ao seu estilo. Temos excelentes desenhistas de quadrinhos esperando oportunidades, estou abrindo caminho”.

“Com certeza, ajudamos na alfabetização de muitos brasileiros. Essa é a minha medalha do coração”, comemorou o artista. O pai da Mônica contou que o objetivo é mostrar criatividade, mensagens, sugerir comportamentos e não estar em busca de dinheiro, mas de realização. “Dinheiro é bom para pagar o salário do pessoal.”

Ele criou recentemente uma empresa no Japão e destacou estar fazendo por lá o que não conseguiu realizar no País: “Eles distribuem minhas revistas gratuitamente nas escolas”. Talvez por isso, um dos movimentos pensados agora é ter uma versão mangá, próxima do anime japonês, para seus personagens.

A estrondosa recepção do desenho animado curto Mônica Toy (de 30 segundos a 1 minuto, sem idioma, só com som e trilha musical) é o “mais vitorioso no mundo, passamos de 12 bilhões de visualizações no YouTube, com números maiores de público na Rússia, México e Estados Unidos”. Mauricio projeta desmembrar a atração para uma série com pets da turminha toda, em fase de produção.

Fã de Monteiro Lobato, ele conta que lia um livro por dia quando era jovem. Uma das chaves de seu êxito e longevidade pode ser uma escolha administrativa. “Eu tenho um proprietário, eu, que não tenho sócio. Não quero ninguém mexendo na nossa alma criativa. Como se alguém quisesse mudar a cor do vestido vermelho da Mônica. Não funciona isso”, brincou.