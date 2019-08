Seminário na Capital debate o patrimônio histórico

Ainda há vagas para participar do I Seminário Internacional sobre Patrimônio Histórico, que acontece na Assembleia Legislativa do Estado (praça Mal. Deodoro, 101) entre os dias 4 e 6 de setembro. Realizado pela Associação Victorino Fabião Vieira (AVFV), o evento busca promover um diálogo entre a educação, a legislação patrimonial, a ciência da restauração e conservação e o turismo cultural. As inscrições, com valores entre R$ 65,00 e R$ 128,00, estão disponíveis no link www.avfv.org.br/seminario/.

O evento contará com a presença de profissionais da Argentina, Chile, Colômbia, Espanha e Itália. A partir de quatro eixos temáticos, eles trarão experiências internacionais e estudos de casos locais, propondo um contraponto com a realidade da manutenção do patrimônio histórico brasileiro. As atividades terão transmissão ao vivo para participantes virtuais.

Como encerramento, será promovido, no dia 6 de setembro, na sede da AABB (Cel. Marcos, 1.000) um baile pelo patrimônio histórico, com valor de convite individual de R$ 150,00. As reservas podem ser feitas pelo e-mail avfv@avfv.org.br e pelos telefones (51) 99967-6707 e (51) 99239-5159.