Lázaro Ramos dedica Troféu Oscarito à atriz Ruth de Souza

“Tento não ser decifrado com muita facilidade. Não ser enquadrado com um tipo de personagem.” Para se manter vivo, curioso pela profissão, Lázaro Ramos conta que procura circular entre gêneros e fazer papéis diferentes. O ator recebeu na noite de segunda-feira (19), no 47º Festival de Cinema de Gramado, o Troféu Oscarito.

Ele disse que Gramado sempre esteve no seu imaginário como um lugar potente, de sonhos. “E a homenagem é um incentivo para seguir.” Com apenas 40 anos, o ator é referência na sétima arte. No ano de 2000, o artista baiano fez teste para sete longas e foi selecionado para cinco, entre eles, Cidade de Deus, do qual acabou não participando.

Seu primeiro protagonista, em Madame Satã, marcou gerações. “Filmei em 2001 e até hoje, todo mês, ainda falo deste título”, destacou. Mesmo assim, ele ainda não se via seguindo uma trajetória de sucesso no cinema brasileiro. Para o ator, a convivência com o diretor gaúcho Jorge Furtado foi importante para acreditar na carreira, pelo que lhe falava, por assistir os filmes que lhe indicava, por mostrar outras possibilidades. Perguntado se olhando para o passado faria algo diferente, brincou: “Nem Cinderela Baiana (longa com Carla Perez)”.

Lázaro se diz o intérprete dos papéis não oficiais: “São importantes para contar quem nós somos. Sou um dos poucos atores que não têm vontade de fazer Hamlet. Nunca quis fazer Otelo, já me convidaram. Não tenho fascinação por personagens históricos. Neste momento da minha carreira, estou interessado em falar do hoje para plantar o amanhã”.

O ator veio para a Serra acompanhado do pai, Ivan Ramos. No palco do Palácio dos Festivais, agradeceu a todas as pessoas que fazem cinema no nosso País, pois formaram sua identidade. O ator ressaltou a diversidade no audiovisual brasileiro, que acredita ser uma arma de transformação: “Todo mundo precisa ter voz para contar todo o tipo de história”. Além do pai e da esposa Taís Araújo e aos filhos, dedicou o troféu a Ruth de Souza, “que foi uma mãe para mim e vai fazer muita falta, por toda a inspiração que deu a esse menino preto que não sabia que podia sonhar e agora sonha e espera fazer mais gente sonhar”, saudando, emocionado, a veterana atriz que morreu há menos de um mês.

Sobre a representatividade, que Lázaro disse ser uma palavra da moda na atualidade, sua posição foi bem ponderada. “Acho que este é o nosso País, faz parte do processo de amadurecimento, que é doloroso, reconhecer as nossas feridas, as nossas características. Não só celebrar aquilo que fazemos e é benéfico a todos, mas entender também que o preconceito, o machismo e o racismo estão aí, isso também faz parte de nós.”

Ele explicou que, com seu trabalho, tenta adotar uma linguagem que toque a sensibilidade das pessoas: “Para tirar esta questão um pouco do racional e através de estímulos afetivos ir tensionando pensamentos, seja na escolha dos filmes que eu faço, seja na maneira que eu escolho falar publicamente sobre esse assunto, que te garanto que é muito diferente de como eu falo na minha intimidade”. Segundo o baiano, sua fala pública é estratégica, para agregar: “Não é um vômito, de apenas diagnóstico”.

O artista afirmou ter noção do poder do microfone, de que uma frase sua pode ser estímulo para alguém: “Às vezes, é doloroso porque silencio em algumas questões, porque sei que para ganhar outras coisas eu preciso provocar afetividade. É uma luta”.

Ao mesmo tempo, ele demonstrou saber que a arte é uma aliada para a causa: “Quando o Jorge Furtado me escolheu para fazer O homem que copiava, fiz teste com vários atores de diferentes etnias. Ele me selecionou sem mudar uma linha do texto, e as pessoas se emocionaram com aquele personagem, com aquela história. Isso é transformador”. Porém, Lázaro admitiu que no momento atual está muito difícil ter a sabedoria para identificar quando é necessário ser mais incisivo ou optar pelo acolhimento e união.