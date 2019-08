Bruna Paulin apresenta Uma nova pele no Ocidente

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O espetáculo poético-musical Uma nova pele tem mais uma sessão hoje, às 21h, no Bar Ocidente. A atração tem Bruna Paulin e os Esotéricos apresentando poemas inéditos das autoras Tatiana Cruz e Claudia Schroeder, músicas autorais e versões de canções de artistas como Caetano Veloso, Serge Gainsbourg, Bob Dylan, Chico Buarque, Rita Lee, The Arctic Monkeys, The Rolling Stones, entre outros.

Bruna estará acompanhada por Augusto Stern (guitarra), Claudio Mattos (bateria), Guilherme Dable (baixo), Guilherme Fialho (guitarra) e Nico (teclados). Os ingressos para hoje à noite custam R$ 30,00, no site Sympla, ou R$ 50,00, na hora, no local do show.