Marmota Jazz é atração hoje no foyer do Theatro São Pedro

A banda Marmota é a atração de hoje no projeto Mistura fina - Música para fugir do trânsito no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº). A banda apresenta composições presentes no álbum A margem e novos arranjos, em um formato intimista. Início às 18h30min, com entrada franca.

Lançado em 2017, A margem é o segundo álbum da banda, e foi finalista do Prêmio Profissionais da Música, na categoria Artista Instrumental. A Marmota une elementos de música tradicional e moderna, sempre com espaço para improvisação, e vem se apresentando em várias cidades do Brasil. Atualmente, o grupo é formado por Leonardo Bittencourt (piano), Pedro Moser (guitarra), André Mendonça (contrabaixo acústico) e Bruno Braga (bateria).

Ao todo, 40 atrações se apresentarão no projeto Mistura fina, ao longo de 2019 e até o final do ano que vem, dando espaço para atrações gaúchas, brasileiras e latino-americanas, em diferentes estilos. A proposta é oferecer um momento relaxante e de lazer para quem espera a hora do rush passar.