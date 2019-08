Show no Opinião resgata obra do ícone Raul Seixas

No dia que a morte de Raul Seixas completa 30 anos, o Opinião (José do Patrocínio, 834) promete uma homenagem especial ao Maluco Beleza. O artista cover Raulzito Amorim vai estar no palco hoje, às 19h30min, para uma apresentação recheada de clássicos do rock nacional. O intérprete terá a companhia do guitarrista Rick Ferreira, que participou de toda a discografia de Seixas, a partir do álbum Gita (1974). Os ingressos, a partir de R$ 30,00, estão à venda no site Sympla, nas lojas Multisom e Verse, e na bilheteria da casa.

O gaúcho Raulzito Amorim iniciou seu projeto tributo em 2011, realizando uma série de shows pelo Estado desde então. Com a companhia da banda Os Feras, ele traz versões lúdicas e fiéis de sons emblemáticos, como Metamorfose ambulante, Cowboy fora da lei, Tente outra vez e Sociedade alternativa. Na noite de hoje, o artista terá o suporte especial de Rick Ferreira, que gravou com os mais diversos nomes da música brasileira, mas tornou-se notório como o fiel escudeiro do inesquecível Raul.