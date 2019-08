Flamenco é tema que mostra no Centro Cultural da Ufrgs

O Espaço Nogueira do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) recebe hoje, às 19h30min, com um flashmob flamenco, a mostra No me Callas, de Fábio Xambom. A exposição segue até 3 de outubro, contando com apresentações artísticas e atividades interativas voltadas ao público.

A mostra, com 34 fotografias, leva o nome do espetáculo de dança flamenca desenvolvido pela professora, coreógrafa e bailarina Ana Medeiros apresentado em 2018. Tendo surgido com a parceria entre o fotógrafo e as pesquisadoras e curadoras Cíntia Marques e Lisete Arnizaut, No me Callas é uma união de fragmentos da dança flamenca, das artes visuais e das identidades femininas.