Bienal de arte têxtil recebe inscrições até 30 de agosto

Tendo o tema Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas possibilidades, a proposta da Fibra - I Bienal de Arte Têxtil 2019 é de apresentar tendências e trabalhos diversos de áreas que se mesclam na arte e na economia criativa. As inscrições podem ser realizadas até 30 de agosto - mais informações no site fibrabienal.com.

O evento ocorre de 12 de novembro a 20 de dezembro, contando com a participação de artistas, selecionados por edital, de diversas regiões do País, além de cerca de 100 obras que propõem abranger as mais variadas linguagens no âmbito das artes visuais contemporâneas.