Um olhar para o Arroio Dilúvio

Registrar e resgatar a memória e a visibilidade de um dos principais arroios de Porto Alegre é o objetivo da exposição Travessia do Dilúvio, promovida pelos fotógrafos Eduardo Seidl e Flávia de Quadros e pelo artista Gustavo Souza. Para custear a mostra, prevista para o mês de outubro no Planetário da Ufrgs, o trio está buscando contribuições via financiamento coletivo.

As doações, entre R$ 10,00 e R$ 450,00, podem ser feitas pelo link bit.ly/diluviokickante, e a campanha oferece recompensas como cópias assinadas das fotografias e desenhos. Além das imagens, a recompensa inclui uma caminhada guiada e uma oficina, ministrada pelos três autores.

Os três profissionais registraram fotos, vídeos e desenhos referentes aos 17.600 metros do arroio, desde a sua foz, no bairro Praia de Belas, até as nascentes no Parque Saint Hilaire, em Viamão.