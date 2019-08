Denis Mukwege é atração hoje do Fronteiras do Pensamento

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2018, o médico congolês Denis Mukwege é o quarto conferencista do ciclo Fronteiras do Pensamento. O evento acontece hoje, a partir das 19h45min, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Os passaportes para a temporada deste ano, que tem como tema central Sentidos da vida, estão esgotados.

Sensibilizado pela precariedade no atendimento às mulheres no Congo, Mukwege especializou-se em ginecologia e obstetrícia na França e na Bélgica antes de regressar a seu país natal. Em 1999, ele fundou o Hospital de Panzi, que trata pacientes mutiladas, vítimas da guerra naquele país. O local já atendeu mais de 85 mil mulheres, em geral oriundas de regiões em conflito, que apresentam danos e traumas ginecológicos.

Com inúmeros prêmios e homenagens no currículo, Mukwege é referência mundial em trabalho humanitário e no tratamento de mulheres vítimas de violência sexual. O trabalho do congolês, infelizmente, também trouxe inimigos. Em 2012, um mês após proferir, na ONU, um discurso pedindo a condenação dos grupos rebeldes em seu país, Mukwege sobreviveu a um atentado, que causou a morte de um de seus colaboradores. Até novembro, o Fronteiras do Pensamento também deve trazer a Porto Alegre os conferencistas Contardo Calligaris, Janna Levin, Luc Ferry e Werner Herzog.