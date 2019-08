Festival de Cinema de Gramado ganha app para informações e até votação interativa

A 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que ocorre de 16 a da 24 de agosto, terá novidades este ano. Um aplicativo oficial da mostra de filmes reúne informações gerais do evento, programação, venda de ingressos e até votação interativa. O app já está disponível para download na PlayStore e App Store.

A escolha do Melhor Filme pelo Júri Popular de curtas brasileiros e de longas brasileiros e estrangeiros será realizada diretamente pela plataforma. Para participar, os usuários precisarão fazer um cadastro e aguardar a liberação da votação, que estará disponível todas as noites, entre 18h e 1h. Também será possível consultar dados dos filmes, como sinopse e ficha técnica, e ainda assistir aos trailers dos longas em competição.

O aplicativo ainda permite adquirir ingressos para as exibições dos filmes. De 16 a 23 de agosto, os ingressos custam R$ 70,00 e no dia 24, noite de entrega dos Kikitos, R$ 200,00.

Toda a programação do Festival está distribuída dia a dia na ferramenta, inclusive com a indicação das sessões acessíveis, que contam com legenda descritiva, libras ou audiodescrição. Uma mapa ainda indica os locais em que concentram as principais atrações.