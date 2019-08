Eduardo Pitta faz homenagem a Wilson Simonal em show

Ídolo, showman e um dos artistas de maior expressão no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, Wilson Simonal vai receber uma homenagem musical hoje, às 23h, no Ocidente (João Telles, 960). Contando com o cantor e compositor gaúcho Eduardo Pitta nos vocais, a banda Especial Simonal vai ser a atração do Ocidente Acústico, em uma festa-show recheada dos muitos hits do Rei do Swing. Ingressos, a R$ 30,00, podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Eduardo Pitta surgiu para a música no final dos anos 1990, com a banda Se Ativa, e vem desenvolvendo carreira solo há mais de uma década, incluindo parcerias com nomes importantes da música gaúcha e brasileira. A seu lado no Ocidente, estarão Chico Paixão (guitarra), Marcelo Granja (baixo), Leonardo Boff (teclados), Ronie Martinez (bateria), Huberto Boquinha (trombone) e Renato Dallago (trompete).