Projeto Concha abre espaço para a música produzida por mulheres

A edição de agosto do Projeto Concha 2019 tem início hoje, no Agulha (Conselheiro Camargo, 300), trazendo shows de Paola Kirst e Gabriela Lery, dois nomes femininos importantes na nova geração da música local. A apresentação começa às 22h, e os ingressos estão à venda no site Sympla.

Musicista, compositora e professora de música, Gabriela Lery atua na orquestra feminina de bateria e percussão As Batucas, e estará lançando seu primeiro EP, Coleção. Paola Kirst, por sua vez, atua como cantora, compositora e performer, e busca experimentar com o corpo e a voz, enquanto instrumentos de expressão poética. Seu primeiro disco, Costuras que me bordam marcas na pele (2018), recebeu o Prêmio Açorianos de Música na categoria Revelação do Ano.

Além dos show, o Projeto Concha oferece também duas oficinas neste mês, ambas gratuitas e exclusivamente para mulheres. Hoje e amanhã, Vitória Proença ministra um workshop de fotografia musical, com vagas esgotadas. No dia 31, Bruna Zanotto traz uma oficina de lutheria, com inscrições em https://bit.ly/310uaad. As duas atividades acontecem no Linha (São Pedro, 540). O projeto conta com patrocínio do Natura Musical.