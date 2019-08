Atena Beavoir participa de bate-papo na Livraria Cultura

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um novo ciclo de atividades que possibilita diálogos sobre temas contemporâneos relativos à literatura começa hoje, às 19h, com entrada gratuita. Literatura RS na Livraria Cultura (Túlio de Rose, 80) recebe em sua primeira edição Atena Beauvoir para uma conversa com o jornalista Vitor Diel, em que exploram a literatura invisível e o impacto do existencialismo francês na obra dela.

Escritora, poeta, slammer, filósofa e colunista do site Literatura RS, Atena recebeu, em 2016, Menção Honrosa pela atuação na defesa e promoção da dignidade de LGBTs em Canoas. Colaboradora da Rede Trans Brasil e Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, vinculada à Transgender Europe, ela também é idealizadora da Nemesis Editora, focada na publicação de literatura invisível e transantropológica na área de filosofia existencialista.

Nascida no Facebook em 2014, Literatura RS é uma rede dedicada para a divulgação de literatura que é produzida e editada a partir do Estado. Tendo recebido destaque no Prêmio Açorianos de Literatura em 2016, o site traz conteúdo exclusivo e inédito.