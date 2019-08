Seleção de clássicos da MPB ocupa o projeto Sarau do Solar

Glau Barros e Marco Farias apresentam uma seleção de clássicos da MPB, jazz e blues com arranjos especiais para voz e piano no Sarau do Solar, que acontece hoje, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968), às 19h. A entrada para Glau Barros e Marco Farias, Voz e Piano é franca.

A seleção das músicas reúne composições de artistas como Chico Buarque, Dolores Duram, Duke Ellington, Fátima Guedes, Ivan Lins, Tom Jobim, entre outros, recebem o tratamento pela voz de Glau Barros e das teclas de Marco Farias. A proposta é que a apresentação da dupla seja uma viagem musical que celebre o prazer existente no canto e em ouvir música de qualidade, capazes de serem executadas em qualquer palco do mundo.

Profissional desde 1990, Glau lançou, neste ano, seu primeiro CD, Brasil Quilombo. Farias é Bacharel em Composição e Regência, ele é responsável pelos arranjos e produção do Brasil Quilombo. A parceira do espetáculo musical já foi apresentada em 2019 pelo Musical Évora, no Theatro São Pedro.