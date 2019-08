Festa do Cinema Italiano exibe filmes até 14 de agosto em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre recebe, até 14 de agosto, o 8 1/2 Festa do Cinema Italiano. A proposta é que o festival apresente uma seleção de produções contemporâneas da sétima arte da Itália, passando por 16 cidades no Brasil.

Um dos destaques da mostra é Silvio e os outros (Loro), recente e última obra do aclamado diretor Paolo Sorrentino, em que trata sobre a vida de Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro italiano. O festival conta também com produções inéditas e que foram destaques em festivais de cinema como Cannes.

Entre as pré-estreias, estão longas como Lucia cheia de graça (Troppa Grazia), de Gianni Zanasi, exibido na Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes 2018; Noite mágica (Notti Magiche), o novo filme de Paolo Virzì; Euforia, de Valeria Golino; Federico Bondi apresenta Dafne, com a proposta de apresentar uma emocionante história; Desafio de um campeão, de Leonardo D'Agostini e Bangla; de Phaim Bhuiyan, produção que recentemente recebeu o prêmio de Melhor Comédia Italiana de 2019, apontada pelos críticos italianos.

Entre os já considerados clássicos contemporâneos, está a sessão especial de O melhor da juventude, de Marco Tullio Giordana, que faz sua volta à tela grande. Ainda haverá o ciclo A grande arte no cinema, que lembra figuras da arte renascentista, com Michelangelo - Infinito; e Caravaggio - A alma e o sangue.