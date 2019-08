Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Ana Terra: leitura em voz alta do capítulo de O Continente, de Erico Verissimo, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223), às 15h. Gratuito.

Voltaire Schilling: autor autografa segundas edições de quatro obras no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307), às 18h30min. Gratuito.

Mística Luna de Enero: lançamento do single do cantautor Leo Sosa, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), às 21h. R$ 30,00 (na hora).

Elton John Rocketman: show tributo apresentado por Rogério Martins, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. Entre R$ 80,00 e R$ 160,00.

Edu Moreira: apresentação de obras de sambistas em roda de samba no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), às 22h.

R$ 15,00.