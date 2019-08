Festa celebra os 35 anos da banda Os Replicantes

Instituição do rock gaúcho e brasileiro, Os Replicantes comemoram 35 anos de carreira neste sábado, às 21h, no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22). O show promete ser uma festa punk, com duas horas de duração, e será gravado para virar o segundo álbum ao vivo da banda. Ingressos, a R$ 45,00, estão à venda no site Sympla e na loja Back in Black do Shopping Total. Havendo disponibilidade, serão vendidos no dia do show na bilheteria da casa, a R$ 50,00.

Na ativa desde 1984, os punks porto-alegrenses construíram uma trajetória das mais movimentadas, com 13 álbuns gravados, três DVDs, muitos videoclipes, várias coletâneas, participação em filmes e minisséries, além de turnês pelo Brasil e Europa. Recentemente, Os Replicantes lançaram o álbum Libertà, que também deverá ter músicas na apresentação comemorativa. Atualmente, a banda conta com Julia Barth nos vocais, Heron Heinz no baixo, Claudio Heinz na guitarra e Cleber Andrade na bateria.