Xande de Pilares leva seu samba para o Auditório Araújo Vianna

Um dos mais reconhecidos sambistas da atualidade, Xande de Pilares sobe ao palco do Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) hoje, às 21h. No repertório, uma seleção de sucessos da carreira do cantor e compositor, tanto em seus tempos de Grupo Revelação quanto na sua carreira solo. Os ingressos, a partir de R$ 85,00, podem ser adquiridos no site Uhuu, na Hits Store do Shopping Praia de Belas e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

Para hoje, a expectativa é de muitos momentos de animação, com a plateia cantando junto em músicas como Tá escrito, Deixa acontecer e Clareou. Acompanhado pela banda Arca de Noé, composta por 11 músicos, Xande de Pilares deve trazer também composições do seu segundo álbum solo, Esse menino sou eu, além da atual música de trabalho do cantor e compositor, Fã do amor da gente. Para o futuro próximo, Xande projeta o lançamento de seu primeiro DVD solo, com gravação prevista para acontecer ainda neste ano.