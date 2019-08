Marcos Caruso percorre o Estado com peça contemporânea

Circulando pelo Estado neste mês, Marcos Caruso apresenta O escândalo Philippe Dussaert. Hoje, ele é atração no Sesc Gravataí, às 20h, a R$ 30,00. Amanhã, a sessão ocorre em Lajeado, no Teatro Ceat (Bento Gonçalves, 873), às 20h, no valor de R$ 50,00, seguindo para Erechim, no sábado, no Centro Cultural 25 de Julho (Gaurama, 210), por R$ 40,00, às 19h30min.

Texto escrito originalmente por Jacques Mougenot, propõe uma abordagem sobre uma investigação dos limites da arte contemporânea e as polêmicas que envolvem, com humor, por meio da história do pintor francês Philippe Dussaert. Caruso escolheu o texto para ser seu primeiro trabalho solo, após mais de 40 anos de uma carreira teatral, na TV e no cinema.

A peça rendeu ao ator diferentes prêmios, como Shell, APTR, Cesgranrio e Botequim Cultural de Melhor Ator, bem como do mais recente Prêmio do Humor, na categoria Melhor Espetáculo. Ainda em agosto, as sessões seguem por Passo Fundo (dia 11); Santa Rosa (dia 13); Santo Ângelo (15); Cruz Alta (16); Ijuí (17); Uruguaiana (18); São Borja (20); Camaquã (22); e Canoas (23).