Margs inaugura grande retrospectiva de Xico Stockinger

O centenário de Francisco Stockinger será lembrado com uma exposição especial no Margs (Praça da Alfândega, s/nº). Ocupando os três andares da pinacoteca do espaço, Stockinger 100 anos reúne mais de uma centena de obras, procedentes do acervo do museu e de coleções públicas e privadas. A abertura é hoje, das 18h às 21h. A visitação gratuita segue até 24 de novembro, de terças-feiras a domingos, das 10h às 19h.

Com curadoria de Francisco Dalcol e assistência de Fernanda Medeiros, a seleção aborda as diferentes faces do artista, reconhecido como um dos mais importantes representantes da escultura no Rio Grande do Sul e no Brasil. Além da importante obra em xilogravura, o austríaco de nascimento tornou-se notório pelos guerreiros em ferro e madeira, além dos gabirus (figuras retratando a miséria do povo nordestino) e das magrinhas (figuras femininas de aspecto longilíneo). Há também um espaço para sua atuação na imprensa, onde trabalhou com diagramação, ilustração, caricatura e charge.

A opção da curadoria foi por uma exposição que não seguisse uma ordem cronológica estrita, optando por aproximações e possíveis relações entre diferentes fases e vertentes de Xico Stockinger, desenvolvidas em seis décadas de produção artística. A data escolhida para abertura da exposição marca exatamente o dia de nascimento do escultor, e também simboliza os 10 anos do falecimento do artista. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.