Obra Café recebe mostra de poemas visuais no mês de agosto

Poemas visuais são tema de exposição a partir deste sábado (3) no Obra Café (avenida Osvaldo Aranha, 426), em Porto Alegre. A mostra 'Poeira Cósmica & Ventania' apresenta uma série de escritos executados pelas artistas Nádia e Helena Alibio em suporte de papel, tecido e louça.

Através de técnicas tradicionais femininas, como o bordado e a aquarela, as irmãs apresentam os trabalhos permeados pela perspectiva intimista e feminista contemporânea. Nádia é ilustradora, instrutora de yoga e jornalista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e Helena é artista visual e arte educadora, formada pela Ufrgs e pela Universidade de Coimbra (Portugal).

A sessão de abertura terá a presença da pianista Vanessa Brande, que vai apresentar um pocket show de voz e piano com canções que confluem com a temática da exposição. As peças estarão disponíveis para visitação e venda durante o mês de agosto no local.

A exibição das peças vai até o dia 31 de agosto. Nas segundas, das 13h30min às 19h, nas terças a sextas das 10h às 19h, e aos sábados das 11h às 19h.