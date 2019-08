Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Tons In Bossa - Uma homenagem a Leny Andrade: no Multipalco Sala da Música Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº), sexta-feira, às 19h. Gratuito.

Tem conserto: show de lançamento do CD de Clarice Falcão no Opinião (José do Patrocínio, 834), sexta-feira, às 21h. R$ 55,00 a R$ 140,00.

Workstation: show da banda no Royal Black Pub Dado Bier do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), sexta-feira, às 21h30min. R$ 25,00.

Conexões contemporâneas no Aberto: primeira edição da exposição reúne artistas, coletivos e representantes de arte no Aberto Caminho de Artes (Doutor Armando Barbedo, 356), sábado, às 11h. Gratuito.

Feira órbita: segunda edição da feira gráfica com 14 expositores e oficina de HQs Narrativa e Composição, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), sábado, às 13h30min e às 15h30min. Gratuito.

Castelo Rá-Tim-Bum: exposição e Banda do Castelo no Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181), sábado, às 15h. R$ 20,00 (sexta-feira) e R$ 24,00 (sábados e domingos).

Cordel em imagens: Oficina de Literatura no Átrio da Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), sábado, às 17h. Gratuito (15 vagas: bit.ly/334C4kD).

Acabou o inverno no coração da nossa fogueira: show de Mário Falcão no Clube de Cultura (Ramiro Barcelos, 1.853), sábado, às 20h. R$ 20,00.

Chet Baker, apenas um sopro: espetáculo protagonizado por Paulo Miklos no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº), sábado, às 21h, e domingo, às 18h. Entre R$ 40,00 (galerias) e R$ 80,00 (cadeiras extras e plateia).

À flor da pele: show de Nani Medeiros com Mathias Pinto e Junior Pita no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), sábado, às 21h30min. R$ 30,00.

Clube da Esquina Tributo: apresentação sobre a obra de Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), sábado, às 21h30min. R$ 30,00.

Encontrões BatuKatu: música corporal no Coreto do Parque da Redenção (Parque Farroupilha), domingo, às 11h. Gratuito.

Papatinho chama Rany Money, L7nnon & Xamã: no Opinião (José do Patrocínio, 834), sábado, às 23h. R$ 45,00 a R$ 140,00.

Fado na Cidade Baixa: quinta edição com o grupo Rancho Folclórico Maria Lisboa e cantora Luana Pacheco na rua Olavo Bilac, 198, domingo, às 15h30min. Gratuito.

Série Música de Câmara 2019: apresentação de Metal Trio da Ospa no Clube dos Jangadeiros (Ernesto Paiva, 139), domingo, às 16h. Gratuito.

Domingo Clássico: Série da Orquestra de Câmara da Ulbra, com obras de Bach, Vivaldi e Handel, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), domingo, às 19h. Doação de 1 kg de alimento não perecível.