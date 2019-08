Ciclo resgata obras restauradas de Henri-Georges Clouzot

Até 13 de agosto, o ciclo 4x Clouzot apresenta quatro obras restauradas de Henri-Georges Clouzot, além de dois documentários sobre a obra do diretor francês, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). A entrada para cada exibição custa R$ 10,00.

O assassino mora no 21, O salário do medo, As diabólicas e O mistério de Picasso compõem as produções do diretor, sendo O escândalo Clozout e O inferno de Henri-Georges Clouzot os documentários que completam a mostra.

Um dos destaques do ciclo é As diabólicas, longa de 1954, com Paul Meurisse, Simone Signoret, Véra Clouzot. Na trama, Michel Delassalle (Meurisse) dirige, de forma rígida, um pensionato para meninos, com auxílio de sua esposa, Christina (Clouzot). Contudo, ele preserva um romance fora do casamento com Nicole Horner (Signoret), professora da instituição. Cansadas do despotismo de Michel, as duas associam-se para assassiná-lo.