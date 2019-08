'Abaixo a gravidade' acompanha vida de velho curandeiro

Terceiro longa de Edgard Navarro, Abaixo a gravidade acompanha a trajetória de Bené (Everaldo Pontes), um velho sábio e curandeiro que vive uma vida pacata no Capão, na Chapada Diamantina, em que conhece Letícia, uma jovem grávida por quem ele se apaixona. Algum tempo depois do parto, que ele mesmo realiza, ela acaba retornando para Salvador e Bené resolve segui-la com o pretexto de cuidar da própria saúde.