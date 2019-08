Goethe Institut abre exposição de gravuras

A segunda exposição do Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut (24 de Outubro, 112) conta com abertura gratuita hoje, às 19h. A proposta desta edição é um diálogo entre as linogravuras de Artur Soares e as gravuras em metal de Martina Nickel.

O trabalho de Artur está baseado na pesquisa desenvolvida por ele há quase meia década, com foco no entalhe sobre linóleo e que explora a estética de representação da face humana. Já no conjunto apresentado por Martina Nickel, são relacionadas imagens de animais, elementos da natureza e do homem em cenas cujos símbolos são absorvidos e subvertidos.

Conforme apresenta a curadora Maria Ivone dos Santos, Martina elabora as imagens em uma forma intimista, associando homens e animais, o que acaba por inverter posições de força, e criar fábulas críticas cheias de mensagens. Já Soares trabalha sobre linóleo e, por meio da linguagem gráfica por seu corte orgânico, ao qual ele define como vibração gráfica, ele apresenta figuras como Zumbi dos Palmares, Luiza Mahin e seu filho Luiz Gama, Nega Mina e Cuíca de Santo Amaro, ao lado de Érica Malunguinho e Mariele Franco.